Perereca-pintada é incluída em programa de conservação do Zoo de SP

Pesquisadores brasileiros acreditam que a perereca-pintada, uma espécie descoberta somente em 2013, está em sério risco de extinção em curto espaço de tempo, por isso incluíram o anfíbio na lista de 25 espécies prioritárias do Programa de Manejo ex situ de Espécies Ameaçadas da AZAB (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), em parceria com o ICMBio (Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade).

O anfíbio só é encontrado em uma única localidade no município de Cataguases, em Minas Gerais, em uma pequena área florestal de 1,36 quilômetros quadrados, fora de uma unidade de conservação.

A espécie será mantida sob cuidados humanos no laboratório do CECFau (Centro de Conservação de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo) para estudo e reprodução.