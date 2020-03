Mercado já passa a prever redução da Selic

Analistas começam a ver novas reduções na Selic após o Fed cortar a taxa básica de juros em uma reunião emergencial. O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC brasileiro, que havia sinalizado em fevereiro o fim do ciclo de afrouxamento monetário, tem o próximo encontro agendado para os dias 17 e 18 de março.

Em relatório a clientes, os economistas do Goldman Sachs avaliam que há “uma probabilidade não negligenciável de 40% de um corte de 0,25 ponto já na reunião de 18 de março”. A expectativa do banco americano é de que a Selic encerre o ano a 3,75% diante de um cenário de menor crescimento econômico. O Goldman Sachs também reduziu sua projeção para o crescimento do PIB brasileiro, de 2,2% para 1,5% em 2020.

Ernani Reis, analista da Capital Research, destaca que o avanço da doença também no Brasil faz com que as apostas para um novo corte de 0,25 ponto percentual na Selic ganhem força. “Neste momento, a probabilidade de tal redução acontecer na próxima reunião do Copom subiu para 45%, segundo consta implicitamente na curva de juros.”

BC monitora coronavírus

Em nota, o Banco Central afirmou que está monitorando os impactos do coronavírus na economia brasileira e espera ter uma avaliação “mais precisa” dos efeitos em duas semanas.

“O eventual prolongamento ou intensificação do surto implicaria uma desaceleração adicional do crescimento global, com impactos sobre os preços das commodities e de importantes ativos financeiros. O Copom concluiu que a consequência desses efeitos para a condução da política monetária dependerá da magnitude relativa da desaceleração da economia global versus a reação dos ativos financeiros”, afirma o BC.