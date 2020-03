Mega-Sena: prêmio desta quarta-feira chega a R$ 7 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteio nesta quarta-feira (4) um prêmio acumulado de R$ 7 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.239.

O sorteio é realizado a partir das 20h noEspaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, e é aberto ao público.

As apostas podem ser feitas até 19h em todas as casas lotéricas do pais. A aposta mínima custa R$ 4,50.

No sorteio do último sábado, mais uma vez ninguém levou o prêmio principal, mas 14 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 123.443,51.

A quadra foi feita por 1.679 pessoas e cada uma ganhou R$ 1.470,44.

OS NÚMEROS SORTEADOS NO ÚLTIMO SÁBADO FORAM: 11, 36, 45, 55, 57, 58.