Influenciadora brasileira é condenada a 116 anos de prisão por estelionato

Shay Victorio, influenciadora digital e namorada do goleiro Jean, do Atlético Goianiense, foi condenada a 116 anos de prisão por estelionato. A sentença ainda cabe recursos.

Segundo a coluna do Leo Dias, a blogueira, que atuava como sócia do seu ex-marido e do seu pai em uma empresa de comércio varejista online, foi processada por lesar 118 pessoas que acusaram a empresa de nunca entregar os produtos comprados.