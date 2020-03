Governo de São Paulo vai pagar aluguel social para desabrigados da Baixada

O governador João Doria (PSDB) anunciou que irá disponibilizar aluguel social de R$ 300 para as pessoas que ficaram desalojadas após fortes chuvas que atingiram a região da Baixada Santista ontem. O governador afirmou que as famílias ficarão em abrigos municipais e depois vão receber recursos para o programa aluguel social compartilhado com as prefeituras. Ele decretou luto oficial de três dias no estado em memória das vítimas das chuvas na Baixada.

Doações para as vítimas podem ser entregues no depósito do Fundo Social de São Paulo, na avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré (zona oeste de SP), aberto das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Podem ser levados água mineral, roupas, calçados, alimentos e materiais de higiene e limpeza.