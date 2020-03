Frentes frias estão mais frequentes na região Sudeste

A explicação para as chuvas mais intensas deste ano se dá pela presença de mais frentes frias e áreas de instabilidades no Sudeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além disso, o canal de umidade vindo da Amazônia está mais persistente no e influencia as regiões Centro-Oeste e Sudeste. Meteorologista do Inmet, Marcelo Schneider disse que a chuva que atingiu a Baixada Santista “era prevista, mas sem tanta intensidade”.

Mais áreas de instabilidades devem se formar em março. A Climatempo informou que novas áreas de baixa pressão estão se formando na região Sudeste, o que deve provocar mais chuvas para o mês.

Previsão para esta quarta

A previsão do Inmet para hoje diz que não deve chover na capital, mas o céu fica nublado e o frio continua, com as temperaturas entre 17ºC e 21ºC.

Na Baixada, a instabilidade continua, mas perde força. Isso deve deixar o céu nublado, com possibilidade de chuvas isoladas e rajadas de ventos, mas menos intensas. As temperaturas devem variar de 20ºC a 25ºC naquelas cidades.