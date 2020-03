Evento abre 700 vagas de emprego para vítimas de violência doméstica em São Paulo

A segunda edição do programa Contrata SP – Tem Saída vai abrir 700 vagas de emprego especialmente para mulheres que se encontram em situação de violência doméstica e familiar. No evento, que ocorre nesta quinta-feira (5), mulheres poderão se candidatar para oportunidades nas áreas de serviços, comércio, saúde, beleza, entre outras.

Os salários chegam a R$ 3.246, e há vagas disponíveis para candidatas de diversos níveis de escolaridade e experiência. Mulheres com deficiência também tem oportunidades especialmente para elas.

Durante o evento, as participantes poderão acessar serviços e orientação através da Casa da Mulher Brasileira, como a formalização de denúncia contra os agressores.

Quem tiver interesse em participar, deve comparecer à Casa da Mulher Brasileira em Cambuci portando RG, CPF, carteira de trabalho e 20 cópias de seu currículo profissional.

Para auxiliar as candidatas às vagas de emprego, o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo estará com equipes de selecionadores treinados durante o Contrata SP Tem Saída.

No local, as mulheres também poderão se inscrever em mais de 1.600 vagas de cursos de qualificação profissional abertas em todas as regiões de São Paulo. As oportunidades são em formações como assistente administrativo, cuidadora de idosos, montagem e manutenção de computadores, programação web, corte e costura, penteados, organização e promoção de festas e eventos, entre outros.

O Contrata SP Tem Saída ainda disponibilizará oficinas do Programa Elabora, com dicas sobre comportamento em processos seletivos, como realizar uma entrevista adequada e elaboração de currículo, entre outros. Outro serviço será para quem deseja empreender, mas desconhece os caminhos para iniciar um negócio próprio. Analistas de negócios da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho irão avaliar as iniciativas de quem já atua com alguma atividade ou deseja tirar a ideia do papel.

SERVIÇO

Contrata SP – Tem Saída

Quando: quinta-feira, 5 de março

Horário: 9h às 16h

Local: Casa da Mulher Brasileira – Rua Viera Ravasco, nº 26 – Cambuci