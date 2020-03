Entenda motivo de contrato de criação entre Rose Miriam e Gugu Liberato

A disputa pela herança de Gugu Liberato, que morreu em 21 de novembro de 2019, está longe de acabar. Enquanto a médica Rose Miriam di Matteo tenta provar que tinha uma união estável com o apresentador, a irmã Aparecida Liberato utiliza um contrato assinado entre os dois para contestar essa união.

O repórter Rafael Pessina, do Melhor da Tarde, revelou a Catia Fonseca o motivo da existência desse contrato. "Esse contrato não deixa explícito que eles são um casal. [Diz que] apenas que eles estão ali para criar os filhos juntos. Ele foi feito em março de 2011", contou.

"No final do ano de 2010, a Rose estava morando no Rio de Janeiro com as crianças porque ela e Gugu tiveram um pequeno conflito. Segundo o que nos foi noticiado, nessa época alguns amigos indicaram para ela um advogado para fazer uma procuração e um possível processo contra o Gugu. Para provar que eles já tinham um vínculo", continuou.

"O Gugu teria ficado sabendo dessa procuração e teria ficado muito bravo, irritado. Ele então teria ido atrás da Rose, do advogado dela e conseguido pegar essa procuração. O Gugu teria sido assessorado então, pelos advogados dele, a fazer esse contrato [de criação] justamente para evitar problemas futuros com a Rose", completou.

Neste mesmo período, entre a suposta briga e assinatura do contrato, Rafael Pessina relata que Rose deu entrada em um hospital com um quadro de depressão. "O jornalista Erlan Bastos postou o prontuário do hospital, de 27 de janeiro de 2011, e lá diz que ela teria tentado se suicidar com medicamentos. Ela foi para o hospital e isso é fato. O que a gente não sabe e se esse quadro [de depressão] foi ocasionado por essa briga", disse.

"Ou se ela se arrependeu de ter escutado os amigos e ter entrado com o processo na época. Durante muito tempo, a Rose teve altos e baixos. Então, muita gente fala que essa briga não teve nada a ver com o quadro de depressão dela, que ela já tinha [depressão] e ali foi só um pico. Porém, isso é uma coisa que só o casal sabe", finalizou.