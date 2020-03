Dia Mundial da Obesidade: Veja onde fazer bioimpedância gratuita em São Paulo

Nesta quarta-feira, 4 de março, é dia de conscientização no primeiro Dia Mundial da Obesidade, doença crônica que atinge 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo (no Brasil, 41 milhões).

Em São Paulo, a campanha Saúde Não se Pesa, em parceria com a Abeso (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica) vai oferecer exames de bioimpedância, que mede a composição corporal e mostra massa magra (músculos), água e gordura no corpo. A ação se concentra no Shopping Eldorado entre esta quarta-feira e sábado (7), das 11h às 20h.

Além do exame, será possível também receber orientação de nutricionistas.

Serviço

Exame de bioimpedância: 4 a 7 de março de 2020 – das 11h às 20h

Onde: Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros – Piso Térreo

Quanto: Gratuito