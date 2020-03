Buscas por sobreviventes persiste na Baixada Santista; número de mortos sobe para 19

Oficiais do Corpo de Bombeiros chegam ao Morro do São Bento, em Santos, no litoral sul paulista, para atuar na busca por sobreviventes de um deslizamento de terra na manhã desta quarta-feira (4). Durante toda a madrugada, equipes da Defesa Civil estiveram no local.

Os bombeiros agora vão procurar cinco pessoas da mesma família que estão desaparecidas na comunidade. A casa em que moravam desmoronou: estavam no imóvel um homem identificado apenas como Steve, a mulher dele e três crianças.

Um dos menores é uma menina, de 4 anos, filha da esposa de Steve. O pai da garota está no local e é amparado por amigos.

A situação do solo encharcado pelas chuvas desta semana dificulta os trabalhos e o bombeiros fazem as buscas no meio da lama usando enxadas e as próprias mãos.

Neste momento, um sol tímido aparece em Santos e não chove.