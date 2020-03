Votação da reforma da Previdência tem protesto e confronto com a tropa de choque na Alesp

Servidores públicos ocuparam os corredores da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) na manhã desta terça-feira (3) e protestaram durante a sessão de votação da PEC da Reforma da Previdência estadual.

Manifestantes lotaram a Assembleia para protestar contra a proposta, enviada em novembro de 2019 pelo governador João Doria (PSDB). Vídeos publicados nas redes sociais mostram confronto entre os servidores e a tropa de choque, que impediu a entrada deles no plenário.

De acordo com o deputado Carlos Gianazzi (PSOL), a polícia militar atirou spray de pimenta nos manifestantes. "Está cheio de gás de pimenta dentro de uma casa democrática. Os deputados e deputadas deveriam se envergonhar do que está acontecendo aqui dentro", afirmou a deputada Beth Sahão (PT) no plenário.

A Alesp, no entanto, afirma que a PM bloqueou os acessos porque uma das portas do plenário teria sido quebrada pelos manifestantes durante o protesto.

A proposta estabelece idade mínima para aposentadoria dos servidores públicos do Estado, de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Também acaba com o recebimento de adicionais por tempo de serviço e proíbe a acumulação de vantagens temporárias – como o recebimento de valores adicionais na aposentadoria por ter exercido cargos de chefia no serviço público.