Secretaria explica como enviar cartas para presa trans entrevistada por Drauzio

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo explicou como enviar cartas para Suzy Oliveira, uma detenta trans que emocionou o público após ser entrevistada pelo médico Drauzio Varella.

A entrevista foi exibida no Fantástico, em 1º de março, e fez parte de uma reportagem em que o médico mostra a vivência de presas trans em presídios masculinos. Em um momento da conversa, o médico pergunta há quanto tempo Suzy não recebe uma visita.

"Oito anos, sete anos", diz Suzy, que recebe um abraço de Drauzio após ele dizer "solidão, né, minha filha". O momento viralizou nas redes sociais, com diversos elogios para o médico e a matéria, além de pessoas com interesse de enviar cartas para Suzy, que está na Penitenciária I José Parada Neto.

Diante dos comentários, a Secretaria disponibilizou um endereço, Rua Benedito Climérico de Santana, 600, Várzea do Palácio, CEP 07034-080, Guarulhos/SP, para o envio de cartas, e pediu que as pessoas incluam o nome de Suzy no envelope.