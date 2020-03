Rodovia Anchieta é bloqueada no km 45 após queda de barreira

A Rodovia Anchieta está totalmente bloqueada no km 45, sentido São Paulo, por causa de uma queda de barreira no trecho de serra.

Não há registro de interdições na Rodovia dos Imigrantes.

Na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido Guarujá, são dois pontos de interdição total no momento: no km 254, por causa de uma queda de barreira, e no km 263, por causa de um alagamento.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera agora no esquema 5×3 – para São Paulo, a única opção de caminho é a Imigrantes; para o litoral, o motorista pode utilizar tanto Imigrantes quanto Anchieta.