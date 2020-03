Receita alerta sobre golpe que oferece regularização por carta

Um novo tipo de golpe está usando o nome e o logotipo da Receita Federal para roubar dinheiro de contribuintes com pendências em seu CPF.

De acordo com a Receita, pessoas estão recebendo correspondências com logotipo da instituição notificando sobre pendências que, para serem quitadas, devem ser pagas por meio de um boleto de Imposto Verificador de Score, tributo que não existe. A correspondência possui ainda nome e assinatura de um falso auditor-fiscal da Receita Federal e solicita o pagamento do "tributo"por depósito ou transferência bancária para uma conta corrente fornecida pelos golpistas.

O golpe é feito principalmente em pessoas interessadas em aumentar sua pontuação em cadastro de bons pagadores.

A Receita alerta que não fornece dados bancários para recolhimento de tributos por depósito ou transferência, e que todo recolhimento de imposto é feito via Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais).

Veja abaixo a imagem da notificação postal falsa: