Príncipe Harry tem conversa emocionante com a rainha, diz jornal

A rainha Elizabeth está tentando resolver o drama da saída do Príncipe Harry. Segundo o jornal The Sun, Harry e a rainha decidiram se encontrar para uma conversa no último domingo (1).

O bate-papo demorou quatro horas e a rainha terminou a conversa dizendo: "Você é muito amado e sempre será bem-vindo de volta". Uma fonte disse que ela espera "que tudo tenha sido esclarecido”.

“A rainha tinha muito o que conversar com Harry e esse era o momento ideal para que eles dissessem sua peça”, explicou a fonte.

“Quando Harry e Meghan anunciaram que queriam sair tudo aconteceu muito rapidamente e foi muito estressante para todos os envolvidos. Domingo foi a primeira vez que a rainha teve a chance de conversar com Harry por conta própria e realmente descobrir quais são seus planos. Era um ambiente muito mais descontraído e ambos foram capazes de expressar sua opinião”.