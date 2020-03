Pousada abriga vítimas da chuva no Guarujá

Em meio à chuva que deixa mortos e desabrigados no litoral sul de São Paulo, há espaço também para a solidariedade.

Nzaik Fakhreddine, proprietária de uma pousada na praia da Enseada, no Guarujá, contou à Rádio Bandeirantes que despertou na madrugada com os gritos de vizinhos atingidos pelos temporais e desmoronamentos.

Veja também:

Forte chuva causa deslizamento e mortes na Baixada Santista, incluindo bombeiro que resgatava vítimas

Rodovia Anchieta é bloqueada no km 45 após queda de barreira

De acordo com Nzaik, dezenas de pessoas estão abrigadas dentro do estabelecimento. Ela também pede doações de água e alimentos para as vítimas. Quem quiser ajudar, o endereço é Rua Onofre Ferreira do Nascimento, 38, no bairro da Enseada, no Guarujá.