Não tem greve de Metrô nesta quarta-feira em São Paulo

Em assembleia realizada nesta terça-feira na sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a categoria resolveu cancelar a greve marcada para esta quarta-feira na Capital.

A categoria decidiu continuar as negociações com a diretoria do Metrô e deve realizar uma nova assembleia nos próximos dias para discutir se farão paralisação.

Com isso, as linhas de metrô operam normalmente na Capital, com exceção da Linha 15 – Prata, que continua parada por problemas técnicos.

As linhas da CPTM, Linha 4-Amarela, 5-Lilás, também operam normalmente nesta quarta-feira.