Mega-Sena desta quarta-feira tem prêmio acumulado de R$ 7 milhões

O concurso 2239 da Mega-Sena está com dois sorteios acumulados e vai pagar no sorteio desta quarta-feira (dia 4) um prêmio de R$ 7 milhões, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita até 19h desta quarta em qualquer casa lotérica.

No sorteio do último sábado, mais uma vez ninguém levou o prêmio principal, mas 14 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 123.443,51.

A quadra foi feita por 1.679 pessoas e cada uma ganhou R$ 1.470,44.

Os números sorteados no último sábado foram: 11, 36, 45, 55, 57, 58.