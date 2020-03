Lotomania: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Lotomania vai pagar no sorteio do concurso 2.053, nesta terça-feira (dia 3), um prêmio de R$ 4,4 milhões para o apostador que acertar as 20 dezenas sorteadas, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta terça-feira são:

00, 03, 05, 07, 08, 13, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 59, 60, 61, 62, 72, 75, 91, 94

Não houve ganhadores do prêmio principal no sorteio da última sexta-feira, mas 5 apostas de 19 dezenas levaram R$ 51.212,68 cada.

Outros 76 apostadores fizeram 18 dezenas e cada um ganhou R$ 2.105,79.

A Lotomania pagou ainda $ 233,29 para 686 apostadores que acertaram somente 17 números.

