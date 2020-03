Governo cria plataforma para notificar casos de coronavírus pelo país

O Ministério da Saúde criou uma plataforma para notificar todos os casos suspeitos, confirmados e descartados de coronavírus pelo Brasil.

O site mostra a quantidade de casos suspeitos em cada estado, 433 no total. Os números são fechados todo o final de tarde. Até o momento, a região com mais casos suspeitos é São Paulo, com 163. O estado também é o único com pacientes confirmados com o vírus, duas pessoas foram infectadas.

Em seguida, vem o Rio Grande do Sul, com 73 casos suspeitos, e Minas Gerais, com 48. Em todo o país, 162 casos foram descartados. As informações podem ser acessadas no site do Ministério da Saúde.

A plataforma também mostra os países com casos confirmados de coronavírus, de acordo com dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). Foram 88.948 pessoas infectadas em todo o mundo e 3.043 mortes pela doença.