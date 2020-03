Funcionários do Metrô de São Paulo decidem em assembleia se haverá greve nesta quarta

Os funcionários do Metrô de São Paulo se reúnem nesta terça-feira (3) para definir se haverá greve a partir de quarta-feira.

De acordo com Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o Metrô não aplicou reajuste salarial de 2019 que foi determinado pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho).

Outra demanda, de acordo com o sindicato, é que o Metrô retirou o adicional de periculosidade dos trabalhadores que trabalham com pintura e escada rolante. As negociações sobre o assunto teriam sido interrompidas.

A Assembleia está marcada para as 18h30 desta terça.

O Metro entrou em contato com o Metrô e aguarda posicionamento.