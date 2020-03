"Super Terça": EUA se preparam para primárias da disputa presidencial

Os candidatos democratas que disputam a chance de concorrer à presidência dos Estados Unidos estão se preparando para a "Super Terça", o dia mais importante no processo de escolha do candidato à presidência dos Estados Unidos.

Em jogo nesta terça-feira (3), estão 1.344 delegados, cerca de um terço dos 3.979 nomes que decidirão quem vai ser o adversário do republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

Veja também:

Tilda Swinton completa 60 anos e ganha retrospectiva no MIS

Maratona de Seul, na Coreia do Sul, é cancelada por conta do coronavírus

Na disputa pelo Partido Democrata, a votação aberta e as primárias em 14 estados ocorrem no mesmo dia. As atenções estão voltadas para a disputa entre o senador do estado de Vermont Bernie Sanders e o ex-vice-presidente Joe Biden. A expectativa é de que Sanders consolide a liderança ou que Biden conquiste apoio de grupos moderados, ganhando impulso na corrida.

O bilionário e ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg, um político moderado, aparecerá pela primeira vez nas cédulas de voto.

Pete Buttigieg, o ex-prefeito de South Bend, no estado de Indiana, anunciou que está abandonando a corrida pela nomeação, mesmo depois de ter conquistado resultados positivos nos primeiros estágios da disputa.

Amy Klobuchar, que estava concorrendo à nomeação, também anunciou sua saída