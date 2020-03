Confirmado primeiro caso de coronavírus no Chile

O Ministério de Saúde do Chile acaba de confirmar o primeiro caso de cornavírus do país, em Talca, região sul do país.

O paciente de 33 anos tinha um histórico de viagens por um mês em diferentes países do sudeste da Ásia, principalmente em Cingapura, país que tem um surto da doença, com 110 casos. Neste momento, o paciente está de alta, mas em vigilância epidemiológica em casa.

Vírus também chegou na Argentina

Nesta terça-feira (3), a Argentina também confirmou o primeiro caso no país. O paciente é um homem de 43 anos que havia viajado recentemente para Itália e Espanha.