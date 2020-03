Chuvas na Baixada Santista matam 13 pessoas

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de pelo menos 13 pessoas por causa das fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista. As vítimas foram atingidas por deslizamentos nas cidades do Guarujá, Santos e São Vicente. Há bombeiros entre os mortos.

Em contato com a Rádio Bandeirantes, o Corpo de Bombeiros informou que 46 pessoas estão desaparecidas.

Nas últimas 12 horas choveu 282 mm no Guarujá, 218 mm em Santos, 170 mm em Praia Grande, 169 mm em São Vicente, 160 mm em Mongaguá, 132 mm em Cubatão e 110 mm em Itanhaém e Bertioga.

A Rodovia Anchieta segue totalmente bloqueada no km 45, sentido São Paulo, por causa de uma queda de barreira no trecho de serra. Por esse motivo, o Sistema Anchieta- Imigrantes opera no 5 por 3: para São Paulo, a única opção de caminho é a Imigrantes; para o litoral, o motorista pode utilizar tanto Imigrantes quanto Anchieta.

Ainda há áreas alagadas na cidade de Santos. Mais de mil agentes estão nas ruas neste momento para o trabalho desobstrução dos acessos à cidade. Segundo a Prefeitura, a Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das principais do município, ainda tem trechos bloqueados por causa das enchentes.

O VLT da Baixada Santista está com as operações interrompidas por causa de um deslizamento de terra no túnel que faz a ligação entre Santos e São Vicente. Segundo a EMTU, uma equipe de manutenção do consórcio BR Mobilidade trabalha neste momento na limpeza da via.

Segue a nota da Defesa Civil de São Paulo, atualizada às 08h52:

A Defesa Civil do Estado informa que fortes chuvas que caíram sobre a região da Baixada Santista nesta madrugada provocaram ao menos dez óbitos nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. Ao menos seis pessoas continuam desaparecidos. O Coordenador Estadual da Defesa Civil, coronel Walter Nyakas Junior, está na região para se reunir com prefeitos e avaliar as primeiras necessidades.

Dados do Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado indicam que o acumulado nas últimas 12 horas de chuvas no Guarujá foi de 282 mm, em Santos de 218 mm, em Praia Grande 170 mm, São Vicente 169 mm e Mongaguá 160 mm, Cubatão 132 mm e Itanhaém e Bertioga o acumulado foi de 110 mm.

A previsão para toda a terça-feira é de chuva moderada a forte em todo o litoral São Paulo, isso inclui toda a região da Baixada Santista devido a formação de uma área de baixa pressão no litoral de São Paulo e a circulação dos ventos nos altos níveis da atmosfera.