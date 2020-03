Brasil registra 433 casos suspeitos de coronavírus

O número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus aumentou 71,8% no país e passou de 252 ocorrências no domingo para 433 ontem. Os dados são do Ministério da Saúde.

O Brasil segue com dois casos confirmados de covid-19 – que são importados, uma vez que os pacientes foram contaminados na Itália – e já descartou 162 notificações após exames.

O balanço divulgado ontem mostra que existem quatro suspeitas no Norte do país, que até aqui era a única região que não havia registrado nenhum caso.

Entre as razões para o crescimento está uma mudança na metodologia. Para dar resposta mais rápida à doença, os estados foram capacitados para fazer a detecção e, desde ontem, estão consolidando os dados sobre os casos, que não precisam mais ser reavaliados pelo governo federal.

Apesar do aumento, o ministério afirmou que não há evidências de que o novo coronavírus esteja circulando no país e que a população deve continuar tomando os mesmos cuidados de saúde, como lavar bem as mãos.

Pesquisadores brasileiros anunciaram ontem que o sequenciamento do coronavírus dos dois pacientes contaminados mostra códigos genéticos diferentes.