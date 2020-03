Com menor volume, chuvas devem continuar amanhã na Baixada Santista

Após dias de chuva intensa na região metropolitana da Baixada Santista, o volume d'água pode diminuir a partir desta quarta-feira (4), segundo a plataforma Weather.com.

Em Santos, o nível de chuva previsto para amanhã fica em 5mm, dez vezes menor do que o verificado nesta terça (3).

Chuvas na Baixada Santista matam 13 pessoas

Casal de idosos que tentava sair de casa está entre vítimas de deslizamento na Baixada

No entanto, de acordo com o site Climatempo, a umidade segue alta, com máxima em 97%, mantendo chances de pancadas de chuva ao fim da tarde e durante toda a noite. Os ventos chegam à velocidade de 19km/h durante a tarde, diminuindo ao anoitecer.

As temperaturas aumentam, com máxima de 26ºC e mínima em torno de 21ºC.

Desastres

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de pelo menos 13 pessoas por causa das fortes chuvas que atingiram a região da Baixada. As vítimas foram atingidas por deslizamentos nas cidades do Guarujá, Santos e São Vicente. Há bombeiros entre os mortos.

Em contato com a Rádio Bandeirantes, o Corpo de Bombeiros informou que 46 pessoas estão desaparecidas.