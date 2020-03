Argentina confirma primeiro caso de coronavírus

O coronavírus enfim chegou à Argentina, reporta o jornal Clarín.

O veículo afirma que a vítima seria um homem de 40 anos internado em uma clínica portenha. Ele teria viajado recentemente pela Itália e pela Espanha, e retornou na semana passada em um voo comercial da empresa aérea Alitalia.

Antes da confirmação do primeiro caso de coronavírus em terras argentinas, várias outras suspeitas foram descartadas pelo Ministério da Saúde. Uma coletiva de imprensa com o ministro da Saúde do país ainda na tarde desta terça-feira (3) deve fornecer mais detalhes sobre o infectado.