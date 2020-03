XP Investimentos confirma funcionário com coronavírus

A XP Investimentos divulgou nesta segunda-feira, 2, que um dos colaboradores da empresa foi confirmado com o novo coronavírus. A assessoria de investimentos disse ainda que quem teve contato com ele nos últimos está sendo acompanhado.

A instituição financeira orienta ainda os funcionários que estiveram recentemente em países da chamada “zona de risco” a permanecer em casa.

“A XP Inc (NASDAQ:XP) informa que um de seus colaboradores, que esteve recentemente na Itália, foi diagnosticado com o Covid-19 neste sábado (29).

Ele passa bem, sem sintomas e está em casa. Os colaboradores que tiveram contato próximo com o profissional estão sendo acompanhados e orientados por médicos especialistas e, o mais importante, não apresentam qualquer sintoma da doença.

Em uma medida preventiva, a empresa está recomendando aos colaboradores que estiveram em algum país da chamada “zona de risco” nas últimas duas semanas que trabalhem de casa por pelo menos 14 dias.

A empresa ressalta ainda que está em contato direto e atua em total colaboração com as autoridades mais competentes sobre o assunto, como o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O fato anunciado hoje não acarreta nenhum impacto para os clientes e parceiros das empresas da companhia, e todas as operações prosseguem normalmente.

A XP Inc não medirá esforços para garantir o melhor e mais seguro ambiente de trabalho para cada um dos nossos colaboradores.”