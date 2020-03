VÍDEO: 'Pensei que fosse uma boneca', diz PM sobre resgate de bebê no bueiro

A soldada Vernini, os cabos Rafael e Izidoro, e o soldado Alessandro foram entrevistados no programa Bora SP, da Band, nesta segunda-feira, 2, dois dias após o ocorrido.

A equipe chegou ao local após uma denúncia a respeito de um choro vindo de uma boca de lobo.

Vernini, que desceu até a galeria do bueiro para retirar a criança, contou que pensou ter visto uma boneca quando olhou para dentro da boca de lobo. "Ela estava branca", relatou.

Ao se aproximarem, com o auxílio de uma laterna, os policiais perceberam que o bebê ainda se mexia. "O soldado Alessandro e o cabo Rafael lavantaram a tampa e eu entrei. Era bem apertado e tinha água de esgoto, sendo que a bebê estava com metade da face submersa".

Segundo a soldado, a criança não esboçava reação, mas quando ela a tomou nos braços, ouviu um gemido.

O bebê foi entregue para o cabo Izidoro. "Eu peguei uma blusa e enrolei para aquecê-lo. Fui conversando com ele enquanto levávamos para o pronto-socorro", disse.

O cabo Rafael, que é pai, ainda está revoltado. "A gente não acredita como alguém tem coragem de fazer isso com um bebê recém-nascido", desabafou.

Segundo as últimas informações, o bebê continua internado no pronto-socorro infantil do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, também na Zona Norte. O caso está sendo investigado.