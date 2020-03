Reforma econômica é vacina contra coronavírus, diz secretário de Guedes

O secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta segunda-feira, 2, estar confiante em seu time, na liderança do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto ao avanço da agenda reformista.

Segundo ele, "a vacina contra o coronavírus é avançarmos em reformas econômicas. "O Ministério da Economia é muito aberto e transparente. Tenho certeza de que o Guedes e o próprio presidente vão avançar nas reformas", disse em entrevista na manhã desta segunda à Globo News.

Questionado se o governo tem pretensão de adotar alguma medida nos moldes da antiga CPMF, o secretário disse que há maneira rápida de desonerar a folha de pagamentos, que é reduzindo alíquotas do Sistema S.

A despeito da expectativa de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, em torno de 1,00%, pelo mercado, e que será divulgado esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sachsida ponderou e disse que a estimativa é positiva. "Tem de dividir o ano em duas partes. Os primeiros oito meses foram muito difíceis, com expectativas entre zero e 0,50% de crescimento. Estamos no caminho correto, de consolidação fiscal e alocação de recursos", disse.