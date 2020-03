Quina 5909: que horas sai o resultado do sorteio desta segunda-feira, 2 de março

A Quina deve pagar no sorteio desta segunda-feira (2) um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, deste sábado (29), três sortudos levaram o prêmio principal, de R$ 1,4 milhões cada. Outros 113 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 5.215,28.

Regras da Quina

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas: