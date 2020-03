Polícia apreende 7,8 mil porções de maconha e coca em Santo André

Policiais faziam ronda de rotina na manhã deste domingo no bairro Vila Príncipe de Gales, em Santo André, quando notaram o nervosismo de um homem em pé na calçada. Ele foi imediatamente abordado, mas nada suspeito foi encontrado com ele, a não ser um papel com anotações que remetiam à venda de drogas.

Ele disse para a polícia que estava parado no local aguardando um outro homem. Pouco depois, um Monza chegou ao local e, ao notar a polícia, tentou fugir, mas acabou detido. Em seu carro havia uma sacola com 300 porções de maconha e 610 de cocaína. Ele confessou aos policiais que tinha mais droga em sua casa.

Quando chegaram à residência, um Citroen C3 saia da garagem e tentou fugir. A polícia o perseguiu até que o motorista abandonou o carro e entrou em uma favela. No porta-malas do carro abandonado havia mais 1.600 porções de maconha e 5.311 de cocaína.

A polícia investiga os dois presos, mas já sabe que um deles era foragido da Justiça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Santo André.