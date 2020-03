Naufrágio de navio no Amapá deixa 13 mortos

Subiu para 13 o número de mortos no naufrágio de um navio de médio porte nas proximidades da Boca do rio Jari, ao sul do Amapá.

O acidente ocorreu na madrugada de sábado (29) e as causas ainda estão sendo investigadas. A embarcação transportava cerca de 60 pessoas que saíram do Porto do Grego, no município de Santana, com destino à Santarém, no Pará.

Veja também:

Policiais militares voltam ao trabalho após greve no Ceará

Quatro pessoas morrem em chuva no Rio de Janeiro

Outras 46 pessoas foram retiradas com vida, mas 16 ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e a Marinha continuam as buscas nesta segunda-feira (2).

Em nota, o governo do Amapá diz que uma base será montada para o auxílio às vítimas.