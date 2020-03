Motorista de aplicativo é acusado de estuprar jovem em São Paulo

Um motorista de aplicativo é acusado de estuprar uma jovem de 20 anos no sábado, 1º, em São Paulo. A vítima registrou boletim de ocorrência contra o motorista da 99.

No domingo, 2, o suposto agressor se apresentou na delegacia. Ele foi indiciado pelo crime de estupro e liberado após depoimento.

A vítima, que estava embriagada após sair de uma festa, passará por exames para que as provas sejam analisadas.

O motorista de 47 anos não tem passagem pela polícia. Ele alega que não estuprou a moça, mas foi seduzido pela mesma.

Em nota, a empresa 99 disse que baniu o motorista e mobilizou uma equipe para oferecer suporte para a passageira.

Leia a nota na íntegra:

"A 99 recebeu a grave denúncia da passageira envolvendo um motorista registrado na plataforma. Assim que soubemos do caso, banimos o motorista e mobilizamos uma equipe que manteve contato com a passageira para oferecer todo o acolhimento e suporte necessários. A empresa está disponível para colaborar com as investigações da polícia.

A plataforma lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veemente esse tipo de violência. Temos uma política de tolerância zero em relação a isso. Por isso, dedicamos nossos esforços na prevenção, proteção e acolhimento de todos os usuários da plataforma, principalmente para as mulheres.

Entre as medidas está o kit de segurança, que oferece a opção de compartilhar a rota para contatos de confiança, além de poder ligar para a polícia. O app também possui uma inteligência artificial, o Rastreador de Comentários, que vasculha automaticamente as avaliações das usuárias ao fim das corridas para a identificação dos casos de assédio ou violência sexual. Com essa tecnologia, a empresa pode priorizar esses casos e acolher a vítima de maneira humanizada, bem como tomar todas as providências possíveis, que pode incluir bloqueio e colaboração com a investigação das autoridades.

Além disso, disponibilizamos curso online para 100% dos motoristas sobre o combate ao assédio. O conteúdo foi feito por uma plataforma especializada em educação digital com a curadoria de especialistas no assunto, como a consultoria feminista Think Eva.

Passageiras e motoristas que tenham sofrido esse tipo de violência devem reportar imediatamente para a empresa, por meio de seu app, ou no telefone 0800-888-8999, para que o acolhimento e suporte necessários sejam oferecidos. Trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para cuidar exclusivamente da proteção dos usuários, sejam elas motoristas ou passageiras."