Linha 15-Prata tem falha e monotrilho não funciona nesta segunda em São Paulo

Um problema em dispositivos nas rodas dos trens que circulam na linha 15-Prata do Metrô, que causa danos nos pneus dos equipamentos, vai fazer a linha inteira do monotrilho não funcionar ao menos nesta segunda-feira (2)–e essa interrupção, que já vigorou no fim de semana, pode se estender por mais dias.

Segundo o Metrô, ônibus do sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) vão atender os passageiros entre as estações São Mateus e Vila Prudente hoje, das 4h40 à 0h.

Na última quinta-feira , um pneu de um trem se rompeu e a composição foi recolhida para manutenção. Testes realizados na linha no final de semana mostraram danos em outros pneus dos trens do monotrilho.

De acordo com a companhia, os danos estão sendo causados por dispositivos chamados Run Flat, que ficam nas rodas e garantem que o trem siga rodando mesmo em casos como pneus furados ou murchos. A Bombardier, fabricante dos trens, e o Consórcio CEML, que construiu a via, foram acionados pelo Metrô para identificar a causa da ocorrência e a sua correção.

A Bombardier disse em nota que recomendou a retirada dos 23 trens de circulação e que está trabalhando 24 horas por dia para buscar uma solução.

O Metrô informou que “toda a frota, vias e sistemas passarão por rigorosa inspeção nos próximos dias […] para uma imediata solução que permita a retomada da operação.”