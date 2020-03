Henrique, da dupla sertaneja com Netto, morre 22 dias após acidente

O cantor Wesley Pereira da Silva, conhecido como Henrique, da dupla sertaneja com Netto, morreu na madrugada desta segunda-feira (2), após 22 dias de internação no Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O músico, 22 anos, sofreu um grave acidente em Santa Fé do Sul, cidade da mesma região no dia 8 de fevereiro. Ele foi resgatado por policias militares que faziam ronda no local e encontraram a caminhonete em que estava em chamas. O motorista não se feriu.

Levado para a Santa Casa de Santa Fé, após atendimento em uma UPA da cidade, ele acabou sendo levado para o Hospital de Rio Preto, onde passou por cirurgia.

O corpo foi levado para Fernandópolis, cidade do músico. O velório tem início nesta tarde.