EUA: Cavalo desaba ao puxar carruagem e morre horas depois

O Central Park, localizado no coração de Nova York, é um dos mais populares pontos turísticos dos Estados Unidos. Além de fazer piqueniques, praticar esportes ou apenas passear pelo gigantesco parque, moradores e turistas podem pagar por uma volta nas tradicionais carruagens que rondam o local.

No entanto, tais carruagens viraram alvo de críticas nos últimos dias. A jovem Julie Marie Cappiello gravou com seu celular o momento em que um dos cavalos que transportava uma carruagem entrou em colapso, caindo no chão e apresentando dificuldades para se levantar.

DISTURBING.

This carriage horse from Clinton Park Stables is seen stumbling and unable to straighten their back legs in Central Park earlier today.

After years of doing nothing for carriage horses, will @NYCCouncil finally protect them? cc: @CoreyinNYC pic.twitter.com/EzSgvxoCkb

— julie marie cappiello Ⓥ (@jmcappiello) February 29, 2020