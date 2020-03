Declaração do Imposto de Renda: Centro Universitário Senac promove atendimento gratuito para população

Do próximo dia 6 até 25 de abril, os alunos de bacharelado de Ciências Contábeis do Centro Universitário Senac – Santo Amaro, em São Paulo, estarão atendendo a população gratuitamente para tirar dúvidas no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2020 para pessoa física.

A ação prevê atender até 1,7 mil contribuintes, que sairão do local com o imposto de renda preenchido e encaminhado à Receita Federal.

Para participar, é necessário agendar pelo email [email protected], colocando nome e telefone de contato.

SERVIÇO

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020

Local: Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823 – Santo Amaro, São Paulo – SP, 04696-000. Prédio Acadêmico 1, sala A103 – Térreo

Data: 6 de março de 2020 a 25 de abril de 2020

Horários: