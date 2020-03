Cubo Itaú promoverá workshops gratuitos em SP para mulheres empreendedoras

Donas das próprias vidas, elas também querem ser donas dos próprios negócios. Ao que tudo indica, a “tendência” veio para ficar e crescerá muito nos próximos anos.

Atualmente, segundo os últimos dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM Brasil), o país tem aproximadamente 24 milhões de mulheres empreendedoras. Contudo, é preciso lembrar que nem tudo é tão simples para alcançar o sucesso.

O Brasil ainda tem um porcentual de fechamento de empresas muito alto. No ano passado, por exemplo, o país fechou mais empresas do que abriu, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Diante disso, a capacitação para gerenciar, planejar e se manter competitivo no mercado é essencial. Pensando justamente nas mulheres empreendedoras, o Cubo Itaú promoverá este mês diversos workshops gratuitos em SP.

Confira a programação dos workshops gratuitos em SP para mulheres empreendedoras:

Workshop Ela Pode

Na semana do dia da Mulher, o Cubo traz um dia de Workshops ELA PODE, junto com a Rede Mulher Empreendedora, a primeira e maior rede de apoio a empreendedoras do Brasil.

O ELA PODE é um Programa do Instituto Rede Mulher Empreendedora que oferece capacitações abordando temas importantes para os desafios mais comuns na área do empreendedorismo e empregabilidade, tais como: comunicação, liderança, negociação, finanças, networking, marca pessoal e ferramentas digitais.

Workshop ELA PODE: conteúdo soft skills, para desenvolver a si mesma e seu negócio. Serão abordados temas sobre Liderança na vida e nos negócios, Marca pessoal, Técnicas de vendas e construindo redes de relacionamento.

Data: 05/03

Horário: 09h00 – 13:00

Valor: Grátis

Inscrições: clique aqui.

Local: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia

Olho no Olho: um acerto entre empresas e mulheres

O workshop abordará a relação mulheres e empresas e o que os dados apontam, o que buscam as mulheres, o que as empresas estão fazendo e muito mais.

Data: 03 de março.

Horário: 09h00 – 12

Valor: Grátis

Inscrições: clique aqui.

Local: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia

ELA PODE – nas finanças

Como melhorar sua relação com o dinheiro? Conteúdo sobre finanças nos negócios + oficina de como montar seu currículo!

Data: 05/03

Horário: 14h30-17h30

Valor: Grátis

Inscrições: clique aqui.

Local: Cubo Itaú – Alameda Vicente Pinzon, 54 – Vila Olímpia