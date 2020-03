Avenida Perimetral, em Santo André, começa a ser recapeada nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (2) o recapeamento da parte rebaixada da avenida Perimetral, em Santo André, na Grande São Paulo. A reforma faz parte do programa Rua Nova.

No total serão recuperados 4 km de pavimento, com investimento de R$ 2,5 milhões. A obra começa nas duas pistas no sentido Mauá, das 23h às 5h, com interdição total desse trecho.