Papa segue trabalhando normalmente, diz porta-voz

O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, disse à ANSA nesta sexta-feira (28) que o papa Francisco continua trabalhando normalmente, apesar de ter sentido uma "leve indisposição".

Durante a manhã, o próprio Bruni havia anunciado que Jorge Bergoglio adiara audiências oficiais, um dia depois de ter cancelado sua participação em uma liturgia pelo início da Quaresma.

"Não há nenhuma evidência que vá além de diagnosticar uma leve indisposição. Os encontros do Santo Padre em Santa Marta prosseguiram normalmente na tarde de hoje", declarou o porta-voz por volta de 16h (horário local).

Na quarta-feira (26), durante a audiência geral na Praça São Pedro, o Papa foi visto com tosse, respiração cansada, voz fraca e rouquidão. Os sintomas levantaram dúvidas sobre um possível resfriado, justamente no momento em que toda a Itália está em alerta pela epidemia do novo coronavírus. A região do Lazio, onde fica o Vaticano, contabiliza apenas três casos de Sars-Cov-2, todos já curados.