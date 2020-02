Segundo paciente brasileiro testa positivo para coronavírus

O primeiro exame feito em um dos principais hospitais de São Paulo indica positivo para o que seria o segundo caso de coronavírus no Brasil.

Ainda é aguardada a contraprova do Instituto Adolfo Lutz para a confirmação oficial do Ministério da Saúde, depois do teste no hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.

Essa segunda vítima é um homem que, assim como o primeiro, mora em São Paulo e está em isolamento domiciliar.

O paciente retornou de Milão, na Itália, na última quinta-feira, e chegou a ir trabalhar no mesmo dia.

Ontem, ele sentiu febre, dor muscular e na cabeça e procurou atendimento no hospital.

Ele viajou com a esposa, que não tem nenhum sintoma e, por isso, não passou por exames.

A mulher segue com o paciente na casa deles.

Esse segundo homem não possui nenhuma relação com o primeiro brasileiro com coronavírus – confirmado na última quarta-feira.