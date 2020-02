Morre, aos 79 anos, a lenda da sinuca brasileira, Rui Chapéu.

O baiano teve um infarto fulminante durante a madrugada deste sábado (29) em São Paulo e não resistiu.

Ele ficou conhecido pelas participações no “Show do Esporte”, programa apresentado por Luciano do Valle na TV Band.

O velório às 18h30 deste sábado no Cemitério São Pedro (Av. Francisco Falconi, 837 – Vila Alpina, São Paulo – SP).