O concurso 2056 da Dupla Sena vai pagar para o apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no primeiro ou no segundo sorteio um prêmio de R$ 5,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A DUPLA SENA NESTE SÁBADO SÃO:

1º Sorteio

12 – 23 – 25 – 32- 34 – 38

2º Sorteio

10 – 13- 22 – 39 – 48- 50

No sorteio anterior, ninguém acertou.