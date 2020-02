Clássico do futebol italiano entre Juventus e Inter é adiado para 13 de maio

A Lega Serie A, que organiza a primeira divisão do futebol italiano, adiou para 13 de maio o clássico entre Juventus e Inter de Milão e as outras quatro partidas que seriam realizadas com portões fechados neste fim de semana.

O decisivo "Derby d'Italia" aconteceria neste domingo (1º), em Turim, mas sem a presença do público por causa da epidemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), que já contaminou 821 pessoas e matou 21 no país.

Os outros jogos adiados são Udinese x Fiorentina, Milan x Genoa, Parma x Spal e Sassuolo x Brescia, e todos eles ocorreriam em regiões do norte italiano, a mais afetada pela epidemia.

A final da Copa da Itália, que seria em 13 de maio, foi adiada para o dia 20 do mesmo mês. Com Isso, Juve e Inter, que disputam ponto a ponto o Scudetto da temporada 2019/20, se enfrentarão faltando apenas três rodadas para o fim do campeonato.

A Velha Senhora lidera com 60 pontos, um a mais que a Lazio e seis à frente da "Beneamata", que tem uma partida a menos.