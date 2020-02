Polícia descobre rota de tráfico de celulares furtados em blocos de Carnaval

A polícia de São Paulo afirma ter descoberto uma nova rota de tráfico de celulares roubados e furtados.

De acordo com a investigação, as quadrilhas planejavam embarcar no aeroporto de Guarulhos com centenas de aparelhos para Dacar, capital do Senegal. A maioria dos celulares foi roubada em bloquinhos durante o Carnaval de São Paulo.

Segundo o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, o Senegal foi o país escolhido pela facilidade em se usar um celular ilegal.

Na última quarta-feira (26), quatro africanos foram presos tentando embarcar com 67 aparelhos. Desde o começo das investigações, já foram 600 celulares recuperados e 9 pessoas detidas.

Nesta quinta-feira (27), policiais foram à galerias na Santa Ifigênia e no Brás, no centro da capital, e encontraram mais peças ilegais em lojas que consertam os aparelhos.