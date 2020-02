Marginal Pinheiros é bloqueada parcialmente por conta de incêndio

A pista local da Marginal do Pinheiros está bloqueada parcialmente na manhã desta sexta-feira (28) no sentido da Castello Branco, na altura da Rua Arizona, por conta de um incêndio na fiação da via.

O trânsito está lento desde a Ponte Transamérica. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha para apagar as chamas.