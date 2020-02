Hyundai suspende operações em fábrica da Coreia do Sul após caso de coronavírus

A Hyundai suspendeu as operações em uma fábrica na Coreia do Sul após a confirmação de infecção por coronavírus em um funcionário.

A empresa afirmou que está desinfetando a fábrica na cidade de Ulsan.

Também no país asiático, uma das bandas mais populares de K-Pop, a BTS, cancelou quatro shows na capital Seul por conta do surto da doença. Mais de duzentas mil pessoas acompanhariam as apresentações, marcadas para o mês de abril.

Já são mais de dois mil casos e 13 mortes por coronavírus na Coreia do Sul. No mundo todo, 2858 pessoas morreram.