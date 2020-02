CET altera trânsito na região da Pompéia para show da banda Maroon 5

Algumas ruas da região da Pompéia, na zona oeste de São Paulo, serão interditadas neste domingo (dia 1) a partir das 15h para a realização do show da banda Maroon 5, no Allianz Parque, situado na Avenida Francisco Matarazzo.

Durante todo o dia, funcionários da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estarão monitorando o trânsito local para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas..

Confira as principais interdições deste domingo:

Interdição da Rua Palestra Itália, entre a Praça Marrey Junior e a Avenida Pompeia;

Interdição das ruas Diana e Caraíbas: entre as ruas Venâncio Aires e Palestra Itália;

Para garantir o acesso de moradores será montada faixa reversível na Rua Palestra Itália, entre a Avenida Pompeia e Rua Caraíbas;

Interdição da Rua Padre Antônio Tomás com a Avenida Francisco Matarazzo e para garantir o acesso dos moradores será montada a faixa reversível no contra fluxo da Rua Barão de Tefé.

Ao término do evento, será bloqueada a Avenida Francisco Matarazzo, no sentido centro, e rua Clélia, também no sentido centro.