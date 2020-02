Sexta Sem Carro: vias do centro estarão fechadas até 18h

Amanhã (28) algumas vias do Centro Histórico de São Paulo estarão fechadas para trânsito de carros e motos entre as 6h e 18h.

Durante o Sexta Sem Carro, que acontece sempre na última sexta de cada mês, apenas os ônibus, táxis, vans escolares e bicicletas podem circular em toda a extensão das seguintes vias: Largo Pateo do Colégio, Rua Boa Vista, Ladeira Porto Geral, Largo de São Bento, Rua Líbero Badaró (entre Largo de São Bento e Rua Dr. Falcão Filho), Viaduto do Chá e num trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre Ladeira da Constituição e Rua Boa Vista).

O projeto visa incentivar o uso do transporte coletivo e as pequenas viagens a pé ou de bicicleta e implementar o debate sobre o uso do veículo na cidade. A região Central foi escolhida por possuir uma vasta opção de transporte público, como estações de Metrô e diferentes linhas de ônibus.

A ativação do Sexta Sem Carro não altera a circulação de linhas de ônibus.

Vias bloqueadas nesta sexta (28)

Praça da Sé x Rua Venceslau Brás;

Praça da Sé x Rua Floriano Peixoto;

Rua Cel. Xavier de Toledo x Viaduto do Chá;

Rua Florêncio de Abreu x Ladeira da Constituição.

Confira alternativas